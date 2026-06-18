阪神は18日、岡留英貴投手(26)の出場選手登録を抹消した。 今季は故障で出遅れていたが、ファーム・リーグで3試合に登板して17日に今季初昇格を果たしていたが、登板機会なく1日で抹消。再調整することとなった。