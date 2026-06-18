韓国の漫画家・ホ・ヨンマン氏（７８）が健康問題により全ての活動を中断すると報じられる中、転落事故により入院していることが明らかになったと１７日、現地メディアのＳＴＡＲニュースなどが報じた。記事によるとこの日、ヨンマン氏の関係者が同メディアの取材に応じ「最近転倒事故を起こし、集中治療室に搬送された」と明かしたという。続けて「１カ月ほど前から入院中で、深刻な状態ではないが心配だ。徐々に回復している