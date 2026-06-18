ノリタケの食器ノリタケが祖業の食器事業を巡り、物言う株主として知られる投資ファンド、ストラテジックキャピタル（東京）と攻防を繰り広げている。ファンドは採算を問題視し、対応方針の公表を求める株主提案を25日の定時株主総会に向けて示した。会社側は提案に反対して事業を継続する構えだ。ストラテジックは、食器事業や研磨用製品などを製造する工業機材事業が業績の「足を引っ張っている」と指摘。撤退も視野に入れた