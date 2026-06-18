ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、20日午前7時10分（日本時間21日午前11時10分）開始の本拠地でのオリオールズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。中6日で今季8勝目を目指す。山本は前回登板の13日のホワイトソックス戦で8回までノーヒットノーラン。9回無死で本塁打を打たれて快挙を逃した。今回の相手であるオ軍戦では、昨年9付き6日に9回2死まで無安打無得点に抑えことがある。再びの快投が期待され