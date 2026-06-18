芸能事務所の長良プロダクションは１８日、歌謡ユニット・はやぶさのヒカルこと大滝ひかる（３９）が、２０２６年１１月末をもって芸能活動を引退すると発表した。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさは解散。メンバーの駿河ヤマト（３２）はソロ歌手として芸能活動を継続する。所属事務所によると「子供の頃から演歌が大好きで、美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れ歌手を目指し、２０１２年２月２２日にシングル『ヨコハマ横恋慕』