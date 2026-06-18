おむつ替えを嫌がる子どものために、保育園用おむつにジブリキャラクターを手描きしていた母。「ついに保育士さんに注意されるかも…」とドキドキしていたところ、まさかの大絶賛――。そんなエピソードを母親がThreadsに投稿したところ、「クオリティ高すぎる」「愛がすごい」と反響を呼んでいます。【写真】クオリティ高すぎ！おむつに描かれた“手描きジブリ”投稿したのは、1児の母であるMmmさん（@mausanpo）。おむつにイラス