新車200万円台！ 日産「“新型”コンパクトSUV」発表！日産は2026年6月17日、主力コンパクトSUVである「キックス」のフルモデルチェンジを発表し、翌18日からの販売スタートを予告しました。国内市場においては約6年ぶりとなる待望の全面刷新であり、これまで日産が培ってきた電動化技術の粋を集めた最新モデルとして、早くもクルマ好きの間で大きな話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これが日産「“新型”コスパ最