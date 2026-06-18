節目を記念する特別なモデルたち2026年5月28日に創立100周年を迎えたイタリアのバイクブランド「ドゥカティ」は、節目を祝う特別な限定モデルシリーズ「Collezione 100（コレツィオーネ100）」を発表しました。発表の舞台となったのは、イタリアのムジェロ・サーキットです。このコレクションは、ドゥカティの輝かしい歴史の中から10の重要な瞬間をテーマとし、それぞれを象徴する10種類のモーターサイクルで構成されます。各