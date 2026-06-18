私（チカ、30代）の夫（ナオト、30代）や義両親は男尊女卑の考えを持っています。家族で義実家へ行くと、私は義実家の農作業のほかにも家事や子育てを担って休まらない時間を過ごします。そんな私とは対照的に夫はスマホゲームをしてくつろぎ、義母（クミコ、70代）はそんな夫を甘やかすのです。そして義父（イサム、70代）は私たちと同居したい気持ちが強く、勝手に義実家近くの土地を買ってしまいました。義両親は私を気遣う素振