俳優の坂口憲二が自身のインスタグラムを更新。「ご縁あって大西翔太プロとラウンド」と記すと、ゴルフ場で男前2人が並んだカッコいい写真を投稿した。【写真】髭にサングラス、相変わらずワイルドな魅力を放つ坂口憲二（全4枚）ティーチングプロA級の資格を持つ大西氏は、分かりやすい指導が好評でメディアでも活躍。青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務めていることでも知られている。また実妹はプロゴルファーの大西葵だ。坂口も