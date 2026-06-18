米国PINGのホームページやSNSに、なぜか、クラブ契約フリーのウィンダム・クラークが登場。一体、どういうことなのかと言えば、先月「ザ・CJカップ バイロン・ネルソン」で勝利した際に炸裂した白パターを気に入った彼は、パターだけ同社と使用契約。通常『賞金に直結する“パターだけは”フリーに』したがる選手が多い中でクラークは真逆。ここからも本人の気に入りようがよく分かる。【画像】クラークの鉛だらけの『アリーブルー