千葉ロッテマリーンズは19日からマリーンズオンラインストア限定でネフタリ・ソト内野手の「NPB通算200本塁打＆1000試合グッズ」の受注販売を開始すると発表した。ソトは6月5日の巨人戦（東京ドーム）でNPB通算200本塁打を記録、さらに6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）でNPB通算1000試合出場を達成した。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品