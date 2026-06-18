パラグアイに勝利し喜ぶ米国の選手たち＝12日、ロサンゼルス（共同）▽米国―オーストラリア（日本時間20日午前4時・シアトル）初戦で4得点した米国が攻守で上回る。左サイドから仕掛けるプリシックを中心に、攻め手は多彩だ。オーストラリアは持ち味のカウンター攻撃を繰り出し、勝機をつかみたい。▽スコットランド―モロッコ（日本時間20日午前7時・ボストン）初戦でブラジルと引き分けたモロッコが優位。サイドバックのハ