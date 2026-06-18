昨年の倍ペースで出没首都圏でクマの出没が急増する中、銃猟経験の少ない地元ハンターの技量向上が課題になっている。北日本と異なり、クマに遭遇したことのないハンターも多く、自治体や猟友会は訓練などの対策を急ピッチで進める。専門家は、対応に慣れていない自治体やハンターを後押しする施策の必要性を指摘する。（児玉森生、大重真弓）経験に差「クマはシカなどと違ってハンターに反撃してくる。こちらにも心構えが必要