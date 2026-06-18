北中米Ｗ杯１次リーグＫ組初戦（１７日＝日本時間１８日、メキシコ市）でコロンビアが初出場のウズベキスタンに３―１で勝利した。前半４０分に日本代表ＤＦ伊藤洋輝の同僚ＦＷルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）のクロスに日本代表ＭＦ鎌田大地とチームメートのＤＦダニエル・ムニョス（クリスタルパレス）が頭で合わせて先制。１―１で迎えた後半２０分にはディアスがゴールを決め、リードを奪うと終了間際にはＦＷ