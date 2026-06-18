新世代歌謡グループ「はやぶさ」のヒカル（３９）が１１月末をもって所属事務所の長良プロダクションを退所することが発表された。はやぶさ、ソロ歌手・大滝ひかるとしての活動を終了する。２０１２年２月２２日にシングル「ヨコハマ横恋慕」でデビューし、１５年間歌い続けてきたヒカル。２０２２年９月７日には?大滝ひかる?としてシングル「あの日の花吹雪」でソロデビューも果たした。今年、はやぶさがデビュー１５年目を