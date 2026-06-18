フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。6月18日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの日本文学者・ロバート キャンベルが、政府が3年の歳月をかけて発表した「LGBT基本計画」について不満を漏らした。 ロバート キャンベル「いやあ、すみません。毎回このタイトルコール（『ロバ