大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月18日の放送にニュースサイト「TABLO」編集長の久田将義が出演。5月に発売した著書『教養としての新宿・歌舞伎町』にちなみ、昔と現在の新宿・歌舞伎町に関して語った。 青木理「久田将義くんと僕はもう30年ぐらいの付き合いで。彼が編集者で僕が書き手として、原稿のやりと