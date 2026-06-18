キャリアデザインセンターは6月18日、働く女性の「結婚観」に関する調査結果を発表した。調査は2026年5月8日〜5月14日、同社が運営する「女の転職type」会員248名を対象にインターネットで行われた。○「結婚願望あり」は5年で20%程減少現在の結婚観は?結婚観について尋ねたところ、「いつかは結婚したい」32.2%、「近いうちに結婚したい」17.8%で、あわせて50.0%が結婚したいと回答した。2021年の調査では72.4%が結婚したいと回答