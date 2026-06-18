サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＨ組初戦（１５日＝日本時間１６日、米国・アトランタ）、初出場のカーボベルデが優勝候補スペイン相手に０―０で引き分けた試合で、一躍スターに駆け上がったＧＫボジニャ（４０＝チャベス）に思わぬサプライズだ。英公共放送「ＢＢＣ」によると、ボジニャは試合後に「母親が米国ビザ取得の高額な費用のために、Ｗ杯に出席できなかった」と記者たちに明かしたという。これを受け、米民主党下