クラシエ(フーズカンパニー)は7月18日・19日の2日間、「みんなで知育菓子バイキング」を有明ガーデン中央吹抜広場(東京都江東区)で開催する。みんなで知育菓子バイキング本イベントは、子どもたちに「知育菓子の日をきっかけに夏休みにたくさんの体験をしてほしい」という想いから企画された。子どもたちに人気の「ねるねるねるね」や「ポッピンクッキン」など約20種類の知育菓子から好きな5商品を選び、その場で作る・食べる体験