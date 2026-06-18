【女子旅プレス＝2026/06/18】スクートは、映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）とのコラボレーションを、2026年9月13日（日）まで実施する。対象の機内では特製ヘッドレストカバーや映画の楽曲が乗客を迎える。【写真】香港ディズニーランド、マーベル新エリア拡張へ◆空の上で映画『スパイダーマン』の世界観に触れるこのコラボでは“親愛なる隣人”ことスパイダーマンがスクートの機内に登場、映画の