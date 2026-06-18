【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの由布菜月が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘の姿を公開した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「笑顔がパパに似てる」ご機嫌な0歳長女の姿◆由布菜月「ごきげんさん」な娘の姿披露由布は「最近よく笑ってくれるようになった ごきげんさん」とつづり、娘の姿を動画で投稿。薄いオレンジ色の肌着に身を包んだ娘が、ベビー枕に横になりカメラに向かって微笑む姿が収められてい