韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2026年6月17日、サッカーのワールドカップ（W杯）韓国代表の特集記事を組み、「韓国は日本を教材にすべき」との見解を示した。「日本は全体的には高水準のプレーを見せた」 W杯北中米大会グループAの韓国は、12日にメキシコ・グアダラハラ行われたグループステージ第1節で、チェコを2−1で破り白星発進した。19日に第2節がグアダラハラで行われる予定で、地元メキシコと対戦