【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#7【前回を読む】今大会は「体がどこまで持つか」で優勝が決まる…“地獄のスケジュール”で疲弊する選手たちボンジーア！W杯開幕で表向きは華やかだけど、裏では前代未聞のクレージーなことが起こっている。なんと選手や関係者が開催国に行けないんだ。2018年に初めて元共産圏のロシアでW杯が開催された時も、事実上の独裁国で人権問題のある22年カタール大会の際も心配した