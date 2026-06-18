【仰天野球㊙史】#52【前回を読む】ボブ・ホーナーさん死去…ヤクルトから大旋風を巻き起こした“円高助っ人”の実態5万人超の観客を収容できる球場をたった5年で解体──こんなウソのような出来事が野球裏面史の奥の奥にある。その球場は東京の三鷹にあった「武蔵野グリーンパーク」。両翼91.5メートル、中堅128メートル、ホームベースからバックネットまで20.1メートルだから、かなり大きい。収容人員5万1000人と立派