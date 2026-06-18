すっかり"お騒がせ"のイメージが定着したアーティストでタレントのあの（年齢非公表）の思わぬ才能に注目が集まっている。【もっと読む】鈴木紗理奈以外にもいた…あのちゃんが過去に口にしていた“キライな芸能人”の実名あのといえば、5月18日放送の「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）内で嫌いな芸能人の名前を叫びながらシュートを決めるシーンが放送され、名前を出された鈴木紗理奈（48）が、《普通にいじめやん》とSNSで