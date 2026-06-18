【再発見 ちょうど10年前のテレビ】#10戸次重幸のケツテロ「昼のセント酒」は深夜の“罰あたりドラマ”だった女優・松岡茉優を強く認識したのは、2013年の朝ドラ「あまちゃん」（NHK）だ。地元アイドル「GMT47」のメンバー、埼玉出身の入間しおり役で顔と名前が知られるようになった。次が翌年の時代劇「銀二貫」（同）だ。あだ討ちで父を失った鶴之輔（林遣都）が、大阪で商人として生きていく。松岡が演じたのは、鶴之輔を慕