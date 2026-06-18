東北地方は明日19日にかけて局地的な雷雨や激しい雨に注意が必要です。21日(日)〜22日(月)は東北南部を中心に雨量が多くなり、梅雨入りが発表される見通しです。21日(日)頃からは涼しくなるでしょう。梅雨入り近づく東北21日〜22日は雨の降り方に注意今日18日午前の時点で、気象台から東北地方の梅雨入りの発表はありません。ただ、この先は前線や低気圧、湿った空気の影響で、曇りや雨の日が増える見込みです。東北でも雨の季節