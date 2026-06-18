中国・四国・九州地方を中心に大型ショッピングセンターを展開する「ゆめタウン」の社員が、公共スポーツ施設の女子トイレや日帰り入浴施設で盗撮を繰り返していた。「健康チェック」のために部下の排泄シーンを盗撮 静岡県警元警部の呆れた主張と巧妙手口香川県高松市内の公衆浴場の女性脱衣場に侵入し、裸を盗撮したとして県警高松北署は15日、小売り大手「イズミ」の社員、岩本二千翔容疑者（25）を性的姿態撮影処罰法違反