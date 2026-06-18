AnthropicがClaude Designの機能強化を2026年6月17日に発表しました。Claude Designはデザインシステムに沿った制作、キャンバス上での直接編集、Claude Codeとの同期、外部ツールとの連携に対応するようになり、デザインからコーディングまでの流れをより一体的に扱えるようになりました。Claude Design now stays on brand for daily work | Claudehttps://claude.com/blog/claude-design-stays-on-brand-for-daily-workClaude D