元日本テレビアナウンサーでフリーの青木源太（43）が18日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜後1・50）にMCとして生出演。流行に乗っていた大学時代の写真を披露した。番組では、開催中のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会について特集。街頭インタビューを行い、日本のW杯歴代名場面を尋ねる映像が紹介された。02年の日韓共催大会では、イングランド代表MFデビッド・ベッカムが活躍。その一挙手一投足