俳優の仲間由紀恵（46）が17日、自身のインスタグラムを更新。双子の長男＆次男から贈られた心のこもったプレゼントを披露した。【写真】「可愛い」「素敵です」双子の長男＆次男からのプレゼントを公開した仲間由紀恵仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」と紹介し、みずみずしいブルーベリーなどに黄色い花が添えられた、おしゃれなお皿の写真を投稿。ハッシュタグでは「#普段の頑張りが評価されたようです」「#いつ