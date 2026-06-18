タレントの鈴木奈々（37）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自宅について語った。この日はプライベートでも仲が良いタレントはるな愛とともに出演。3億円の豪邸を購入したことを明かしている鈴木。テレビやインスタグラムなどでその豪邸を公開している。はるなが自宅に遊びに行きたいと声をかける中、鈴木は「もう一個家借りたんですよ、ちっちゃい」と告白。「そこでいつも遊ん