俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつ崎）が18日、都内で行われたオーディオブランド『EDIFIER』の新CM発表会に参加した。【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人この日は、CM衣装で登場。劇中をイメージしたソファもあり、座りながらトークを展開した。「撮影で印象に残っているのは、自分が分身しているかのようなカットがあった。それは、いろんな場所でリラックスしながら音楽を楽しむのを表現