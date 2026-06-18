NPB(日本野球機構)は18日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第19回中間発表を行いました。リーグトップの票数を集める外野手部門1位の阪神・森下翔太選手が2万票以上を増やし、50万票を突破しました。二塁手部門の3位に中日の田中幹也選手がランクイン。ヤクルトの内山壮真選手を抜きました。ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。▽セ・リーグ ファン投票