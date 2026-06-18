ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、19日午後7時10分（日本時間20日午前11時10分）の本拠地でのオリオールズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。佐々木の今季成績は12試合で3勝4敗、防御率4・76。前回登板の12日のホワイトソックス戦では、4回1/3を投げて日米通じて自己ワーストの7失点で黒星を喫した。そこから中6日の登板で4勝目を目指す。