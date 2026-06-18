大相撲で初土俵からの通算連続出場記録の歴代1位を持ち、「鉄人」と称される玉鷲（41）が西前頭13枚目だった5月の夏場所（東京・国技館）で2勝13敗と大きく負け越した。7月の名古屋場所（IGアリーナ）では、13年ぶりに十両に番付を下げることが確実視されている。それでも、「不屈の闘志」を持つ41歳の勝負魂は衰えない。「見る人の心を揺さぶる相撲を」と、幕内返り咲きを狙って新たな情熱を燃やしている。苦しい夏場所の15日間を