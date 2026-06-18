ムード歌謡デュオ「はやぶさ」は18日、ヒカル(大滝ひかる、39）が11月末をもってはやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了し、所属事務所「長良プロダクション」を退所することを発表した。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさは活動終了となる。ヤマト（駿河ヤマト、32）は事務所に在籍し、ソロ活動を続ける。事務所は、「この度、はやぶさ・ヒカル(大滝ひかる)は2026年11月末日をもちまして、はやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終