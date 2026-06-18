俳優の北川景子が１８日、都内で「ルーブル美術館展ルネサンス」（９月９日〜１２月１３日、国立新美術館）の記者発表会に登場した。展覧会ではルネサンス美術の本質的な特徴に触れることができ、初来日するレオナルド・ダ・ヴィンチの「女性の肖像」（通称「美しきフェロニエール」）など、ルーブル美術館から選び抜かれた約５０点を見ることができる。北川は展覧会アンバサダーに就任し、音声ガイドも務める。会見にはシ