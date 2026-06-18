午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２９、値下がり銘柄数は４９４、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に銀行、サービス、金属製品、電気機器など。値下がりで目立つのは空運、石油・石炭、海運など。 出所：MINKABU PRESS