富士フイルムは、交換レンズの購入者を対象とした「GFレンズ 2026夏キャッシュバックキャンペーン」を6月18日（木）に開始した。 期間中に指定のGFXシリーズ用交換レンズ「GFレンズ」を購入し、製品登録のうえ応募することで、1製品あたり5万円がキャッシュバックされるキャンペーン。対象となるレンズは計7製品。 応募には、「FUJIFILMメンバーズ」への会員登録および対象商品の製品登録が必要。