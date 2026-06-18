今年もプライムデーにコスメ詰め合わせセットがやってくる！▶「Beauty Collection Box」を画像でチェックする年に一度のAmazonプライムデーが7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59で開催されることが発表されました！やはり注目なのは発売のたびに大好評のコスメ詰め合わせ「Beauty Collection Box」。7月7日（火）の先行セールから販売開始されます。合計5,000個の数量限定発売・計4種類（おひとり様各種1点まで）のため