今年２月から５月にかけて、長井市に住む５０代の女性が、現金７４５０万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。 女性は、指定された口座に現金を２１回振り込んだほか、手渡しでも５回だましとられました。 警察によりますと、今年２月中旬、長井市に住む５０代の女性は、投資サイトを見ていたところ、意図せずLINEアカウント追加の表示をタップしてしまったことで、「青木○○」とつながりを持ったということです。 女