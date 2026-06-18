テキサス州ヒューストンで現地６月17日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、DRコンゴが優勝候補の一角と目されるポルトガルと１−１で引き分けた。戦前の下馬評から見れば、２日前にカーボベルデがスペインと０−０で引き分けた試合と同様の“番狂わせ”と言えるが、その内容は決して偶然ではない。組織的な守備と鋭いカウンターを武器に、DRコンゴは90分を通してポルトガルを苦しめ、歴史的な勝点１を手にした。試