クロアチア代表FWイヴァン・ペリシッチ（PSV／オランダ）が、FIFAワールドカップ2026でもアシストを記録した。クロアチア代表は17日に行われたW杯・グループL第1節でイングランド代表と対戦。2度追いついて前半は2−2のドローで終えたものの、後半にも2失点を喫して2−4で黒星スタートとなった。この試合にフル出場したペリシッチは、45＋5分にペナルティエリア内へと走り込んだところで、マリオ・パシャリッチの浮き球パス