エレコムは、Windows PC向けの指紋認証リーダー2種を発売している。パスワードを入力することなく、指をセンサーにタッチするだけで瞬時にログインできるのが特徴。価格はオープンで、実勢価格はノートPC向けの「CR-FI01UBK」が7480円、デスクトップPC向けの「CR-FI50UBK」が8980円。●指を当てるだけでログイン完了、Web認証にも対応近年、パスワードの流出や不正アクセスが増加しており、安全な認証手段として指紋認証や顔認