スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は18日、『DAZN Soccer』の新規受付を停止することを発表した。DAZNではFIFAワールドカップ2026をはじめとする欧州サッカー、ハイライトや情報番組などDAZNが配信する全てのサッカーコンテンツを視聴することが可能となる『DAZN Soccer』のプランが提供されていた。同プランは最初の3カ月間は月額980円、以降は月額2600円（年間総額2万6340円）となる年間プランとなっているものの