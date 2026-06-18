日本サッカー協会（JFA）が公式Xで公開した日本代表のロッカールーム映像が、大きな反響を呼んでいる。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで二度のビハインドを追いつき、２−２のドローで強豪相手に貴重な勝点１を獲得した。そんななか、JFAは「オランダ戦、試合開始直前のロッカールーム。キャプテン・板倉滉が仲