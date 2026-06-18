【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が出演する、タクシーアプリ「S.RIDE(R)（エスライド）」の新CM『先に行くなら』篇が、6月18日よりS.RIDE公式YouTubeチャンネルにて公開スタート。CM楽曲は、ヒップホップクルー、梅田サイファーが作詞・作曲を担当している。 ■CMのテーマは「Urban Mover」 本CMは、タクシーサイネージメディア「GROWTH」にて先行放映。また、6